Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%РБК 02 августа в 15:07
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
При стрельбе в Дейтоне есть погибшие
При стрельбе в американском городе Дейтон в Огайо есть погибшие и пострадавшие, передает BNO News.
Обновлено в 02:53
Политика
Страны Европы отказали США в создании коалиции против «агрессии» Ирана
После захвата Военно-морскими силами Ирана плывшего под флагом Великобритании шведского танкера Вашингтон призвал страны Европы, а также Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния "иранской агрессии", напоминает издание.
Обновлено в 03:07
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Общество
Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»
Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Общество
Эксперт прокомментировал прошедшую в Москве несогласованную акцию
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT прошедший 3 августа несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 03:07
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
Обновлено 01 августа в 01:34
Авто
Ferrari требует удалить из Instagram фото сомнительного содержания
Ferrari заставляет знаменитого модельера Филиппа Пляйна удалить из аккаунта в Instagram фотографии с его собственным суперкаром, потому что они якобы порочат репутацию итальянского бренда.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси
В Екатеринбурге водитель и пассажир машины такси, стоявшей на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, погибли после того в нее врезалась на большой скорости KIA Rio.
Обновлено в 03:32
Наука
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку
Обновлено в 00:41
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено 02 августа в 14:41
Футбол
Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»
Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
Обновлено вчера в 17:30
Культура
«Хрупкий образ совершенства»: выставка фарфоровой скульптуры в Москве
В Музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» проходит выставка костюмированной фарфоровой скульптуры «Хрупкий образ совершенства» из собрания Музея кукол «Галерея Анастасии Чижовой».
Обновлено в 03:42
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 02:26
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 04:01
Экономика
Убыточный бизнес-центр рядом с «Пассажем» пытаются продать за 180 млн рублей
За 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Нахимов» просят 180 миллионов рублей.
Обновлено в 02:30
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые санкции США в отношении России не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», пояснили в американском Минфине.
Обновлено в 02:16
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил, зачем «Краснодар» просил VAR
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Краснодаром».
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию
Филипп Киркоров выложил в сторис Instagram свой детский снимок. На нем он поразительно похож на собственного сына Мартина-Кристина.
Обновлено вчера в 10:06