Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%РБК вчера в 15:07
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Кино
Галь Гадот сыграет роль голливудской дивы Хеди Ламарр
Галь Гадот сыграет главную роль в новом мини-сериале канала Showtime, посвященного жизни знаменитой актрисы и ученой Хеди Ламарр.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти
Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено в 20:36
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено в 20:30
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Общество
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся до 209 см
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.
Обновлено в 21:27
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа
Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.
Обновлено в 16:12
Игры
Дополнительных режимов в Control не будет
Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
Обновлено в 14:01
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
«Богиня»: 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике
Светлана Бондарчук похвасталась великолепным загаром. В микроблоге модели в Instagram появился новый кадр.
Обновлено в 10:08
Наука
«Робота-таракана» создали в США для поисково-спасательных операций
Обновлено вчера в 01:41
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Авто
Определены самые надежные автомобильные двигатели
Автоэксперты после проведенного исследования рассказали, какие автомобильные двигатели мировых производителей могут похвастаться самой внушительной долговечностью и надежностью.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусства
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
Обновлено в 16:10
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S появился на официальных изображениях
В Твиттере появились пресс-изображения нового ноутбука Samsung – Galaxy Book S. Предположительно, лэптоп будет построен на базе SoC Qualcomm Snapdragon 855.
Обновлено в 05:31
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Экономика
Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов
Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
Обновлено в 14:18
Общество
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья
Обновлено в 19:47
Космос
Космическая одиссея для детей Севастополя
Обновлено в 17:01
Общество
Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»
Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено в 12:04
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
19-летняя Стеша Маликова экстремально похудела
Серия фото Стефании Маликовой с отдыха На опубликованном кадре Стефания позирует у моря в купальнике, прикрывшись парео.
Обновлено в 09:08
Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»
Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37