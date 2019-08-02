Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%РБК вчера в 15:07
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
На акции в Москве начались задержания
Обновлено в 07:43
Происшествия
В ДТП на Волжской ГЭС погибли два человека, еще шесть пострадали
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в результате ДТП погибли два человека - пассажиры "ВАЗа", еще шестеро, включая пятилетнего ребенка, пострадали.
Обновлено в 07:14
Авто
Lada Largus Karelia получит пневматическую подвеску
После усовершенствования подвески и трансмиссии Largus Karelia оснастят дополнительной защитой картера и коробки передач, а кузов обзаведется более высокой крышей.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Политика
Митинг в Петербурге начался с провокаций
Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено в 07:27
Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Зеленский проводит встречу с кандидатами в Раду от его партии
Президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце проводит встречу с кандидатами в депутаты Верховной рады от его партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:42
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Клопп выразил недовольство датой начала АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь нового сезона чемпионата Англии.
Обновлено в 04:46
Общество
Дамбу в Хабаровске засыплют песком
Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол
Малком сможет дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
Обновлено в 06:48
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Авто
Баварцы обновили гибридный седан BMW 530e
Компания BMW представила обновлённый гибридный седан 530e. У "четырёхдверки" увеличилась ёмкость батареи и снизилось потребление топлива.
Обновлено вчера в 15:02
Спорт
Морозов завоевал две золотые медали на этапе КМ по плаванию в Токио
Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Токио (Япония).
Обновлено в 06:49
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Культура
Стас Барецкий предложил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
БМД-4М могут усилить противотанковым ракетным комплексом «Корнет»
Боевую машину десанта БМД-4М планируют оборудовать противотанковым ракетным комплексом «Корнет», который усилит её огневую мощь.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом
«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено в 07:08