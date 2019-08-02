Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%

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