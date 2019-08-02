Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Автоспорт
Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки
Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Музыка
Maruv сняла клип на новую песню «Между нами» на русском языке
Обновлено в 13:08
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Здоровье
Подготовлены советы для борьбы с пониженным уровнем гормона стресса
Гормон стресса регулирует наше поведение, а наши поступки влияют на уровень гормона стресса, добавил Мясников.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Асмус оставила Харламова и улетела на Мальдивы
"Впереди две сказочных недели на Мальдивах", - подписала Асмус снимок с наследницей.
Обновлено в 14:35
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Авто
Опубликованы изображения серийного российского электрокара Zetta
На сайте Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения серийного авто российского бренда Zetta — компактного трехдверного хетчбека на электротяге.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы»
Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».
Обновлено в 08:31
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна
Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие
В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана
Трое лидеров радикального движения "Талибан", среди которых "теневой губернатор" провинции Фарах, были ликвидированы в Афганистане в результате воздушного удара, говорится в общении министерства обороны страны в Twitter.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Авто
К российским дилерам приехал обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC, заказы на который начали принимать в мае, приехал в Россию.
Обновлено в 07:56
Политика
Посольство США предостерегло своих граждан от поездок на Украину
Американские дипломаты отмечают, что повышенная опасность ожидается в дни проведения праздника Курбан-байрам (11-12 августа), а также во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины (24 августа).
Обновлено в 14:00
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04