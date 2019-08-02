Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости 14:19

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин повысил НДС для пальмового масла

Взгляд.ру13:57

Президент Владимир Путин подписал закон об изменении ставки НДС

Эхо Москвы14:02

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

РИА Новости14:19

НДС на фрукты и ягоды снижен до 10%. На пальмовое масло увеличен до 20%

ТАСС14:03

Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс о снижении НДС на фрукты и ягоды

Известия14:21

НДС на фрукты и ягоды снижен до 10 процентов

Российская газета13:58

Путин снизил налоги на ягоды

Lenta.ru13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика

МИД объявил о прекращении действия ДРСМД

Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Политика

Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Автоспорт

Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах

Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

Обновлено в 05:49
Музыка

Maruv сняла клип на новую песню «Между нами» на русском языке

Обновлено в 13:08
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Здоровье

Подготовлены советы для борьбы с пониженным уровнем гормона стресса

Гормон стресса регулирует наше поведение, а наши поступки влияют на уровень гормона стресса, добавил Мясников.
Обновлено в 14:44
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Асмус оставила Харламова и улетела на Мальдивы

"Впереди две сказочных недели на Мальдивах", - подписала Асмус снимок с наследницей.
Обновлено в 14:35
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Авто

Опубликованы изображения серийного российского электрокара Zetta

На сайте Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения серийного авто российского бренда Zetta — компактного трехдверного хетчбека на электротяге.
Обновлено в 10:23
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика

Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы»

Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».
Обновлено в 08:31
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Культура

Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Общество

Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие

Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна

Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Общество

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие

В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана

Трое лидеров радикального движения "Талибан", среди которых "теневой губернатор" провинции Фарах, были ликвидированы в Афганистане в результате воздушного удара, говорится в общении министерства обороны страны в Twitter.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке

Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Авто

К российским дилерам приехал обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC, заказы на который начали принимать в мае, приехал в Россию.
Обновлено в 07:56
Политика

Посольство США предостерегло своих граждан от поездок на Украину

Американские дипломаты отмечают, что повышенная опасность ожидается в дни проведения праздника Курбан-байрам (11-12 августа), а также во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины (24 августа).
Обновлено в 14:00
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное