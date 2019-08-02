Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости вчера в 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Обновлено в 01:47
Общество
Более 20 столичных ресторанов будут на фестивале «Шашлык Live»
Обновлено 01 августа в 04:11
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 04:39
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Москве задержали Любовь Соболь возле ее штаба
Столичная полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 06:57
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Политика
Милонов предложил ввести новые правила для иностранных артистов
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову подумать о введении дополнительных правил для иностранных артистов, об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Происшествия
3 блокирующих проезжую часть автомобиля эвакуировали с Садового кольца
Три автомобиля эвакуировали по требованию полиции при подозрении на попытку блокировки Садового кольца в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Обновлено в 05:32
Спорт
Егор Крид провел трансляцию на Twitch с капитаном NAVI по CS:GO
Обновлено в 06:13
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую оштрафовали за тонировку стекол автомобиля
Известная российская актриса и певица Настасья Самбурская была оштрафована сотрудниками ДПС из-за того, что стекла в ее автомобиле были затонированы.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры.
Обновлено в 04:58
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
«Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару»
Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.
Обновлено в 03:00
Автоспорт
Третья практика перед Гран-при Венгрии стартовала на 10 минут позже из-за инцидента в гонке «Формулы-2»
Инцидент привел к тому, что третья практика «Формулы-1» стартовала с десятиминутным опозданием из-за разлитого масла.
Обновлено в 06:21
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Медицинский вертолет разбился на Фиджи
Обновлено в 04:42
Футбол
«Барселона» потратит деньги с продажи Малкома на покупку Фирпо
Руководство «Барселоны» определилось с игроком, которого клуб попытается приобрести после продажи полузащитника Малкома в «Зенит».
Обновлено в 00:18
Политика
Иран отказал Трампу во встрече с Зарифом
Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:13