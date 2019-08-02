Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
Судя по новому прайс-листу, опубликованному на официальном сайте Renault, комплектации с механической коробкой передач прибавили в цене 16 000 рублей, а версии с вариатором (кроме спецверсии Edition One) – 20 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Кино
В сеть слили первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Обновлено в 12:33
Общество
В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»
Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено 31 июля в 23:04
Общество
Столичные власти объявили о фестивале, который состоится в день протестной акции в Москве, за три дня до проведения
«Шашлык Live» - так называется фестиваль, который власти Москвы решили устроить в Парке Горького в эти выходные.
Обновлено в 05:00
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 05:36
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Политика
В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты
1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика
Посольство США предупредило об угрозе терактов в праздники на Украине
Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе терактов, с которой они могут столкнуться на Украине во время праздников.
Обновлено в 19:53
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20