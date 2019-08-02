Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости 14:19

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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