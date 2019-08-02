Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости вчера в 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Лариса Вербицкая показала, как выглядела в молодости
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар
«Силами авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», — говорится в сообщении на сайте Авиалесоохраны.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Столичный медцентр закрыли после оформления кредитов на пенсионеров
Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Космос
Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность
"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 3,35 млрд руб. ООО "Техкомпания Хуавэй" была зарегистрирована 15 сентября 2000 года.
Обновлено в 02:33
Политика
Власти Ирана отказали во встрече Зарифа с Трампом
Иран отклонил предложение по встрече главы МИДа Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 05:54
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено вчера в 09:22
Теннис
Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне
Обновлено 01 августа в 16:41
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52