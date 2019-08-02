Экономика

Путин снизил НДС для фруктов и повысил налог на пальмовое маслоФАН 16:32

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставки НДС на ягоды и фрукты, увеличив ставку этого налога для пальмового масла. Нормативный акт обнародован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
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НДС на фрукты и ягоды снижен до 10%. На пальмовое масло увеличен до 20%

ТАСС14:03

Путин подписал закон о снижении НДС на фрукты

РЕН ТВ14:20

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

РИА Новости14:19

Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%

РБК15:07

Президент Владимир Путин подписал закон об изменении ставки НДС

Эхо Москвы14:02

Путин снизил налоги на ягоды

Lenta.ru13:54

Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло

Rambler News Service13:39
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Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

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В Елабужском районе Татарстана в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.
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