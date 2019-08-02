Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении ставки НДС на ягоды и фрукты, увеличив ставку этого налога для пальмового масла. Нормативный акт обнародован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Путин снизил НДС для фруктов и повысил налог на пальмовое масло

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