Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
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Шоу-бизнес
Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна
Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
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Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
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Наука
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Обновлено в 09:52
Культура
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В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
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Политика
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ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
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«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича
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Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
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Здоровье
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