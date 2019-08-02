Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости вчера в 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Корабли СФ проходят Балтийские проливы
Тактическая группа кораблей Северного флота в составе судна тылового обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» начала проходить Балтийские проливы.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Единоборства
Следующим соперником Фёдора Емельяненко может стать Куинтон Джексон
Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника, — сказал собеседник ТАСС в промоушене Bellator.
Обновлено в 05:15
Общество
Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Москве
Ранее организаторы фестиваля «Шашлык Live» сообщили, что ещё две группы — «Браво» и Tequilajazzz, которых ранее анонсировала московская мэрия — также не выступят в парке Горького.
Обновлено в 07:29
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Путешествия
Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок
Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Наука
Прионную болезнь остановили антисмысловой терапией
Прионные болезни – одна из самых необычных форм инфекционных заболеваний, инфекционным агентом которых является неправильно свернутый белок.
Обновлено в 08:05
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
НАТО ищет способы регулирования военной безопасности в Арктике
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, в котором значительное место уделено анализу взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 12:27
Экономика
Работающим пенсионерам повысят пенсии
«Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако действует норма, в соответствии с которой тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд, пенсии пересчитываются», — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 31 июля в 17:07
Происшествия
Автобус с детьми из Молдавии загорелся в Болгарии
Автобус с детьми из Молдавии загорелся в Болгарии по пути из Бургаса в Варну.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча в "нормандском формате" может состояться в конце августа.
Обновлено в 11:28
Общество
Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко
Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram душевное «семейное» фото. На снимке она сидит рядом с коллегой Ярославом Бойко и детьми.
Обновлено в 05:20
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США
Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья.
Обновлено в 10:56
Авто
Curtiss представили электробайк с фантастическим дизайном
После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский производитель создал линейку электробайков, дизайн которых был вдохновлен древнегреческой мифологией.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
США заявили об обнаружении российских самолётов у у воздушных границ Аляски
Официальный представитель NORAD капитан Кэмерон Хиллиер, заявил сайту Military.com, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы раннего предупреждения.
Обновлено в 11:19