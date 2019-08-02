Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости вчера в 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
В посольстве отреагировали на санкции США против России
Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей.
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Политика
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Еще одна потенциальная проблема, которая будет мешать работе монолитных или просто крупных квантовых компьютеров, заключается в том, что вакуум, как выразился Монро, не идеален.
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Происшествия
В районе Павелецкого вокзала произошел пожар
Ранее появлялась информация о том, что в центре столицы уже сегодня произошел один пожар. Происшествие зафиксировано на улице Дубининской.
Обновлено в 01:05
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Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии
На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
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Футбол
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Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Нижегородская область увеличила экспорт сельхозпродукции на 27%
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Обновлено вчера в 10:50
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Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
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Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Украина ввела спецпошлины на товары из России
Кабинет министров Украины с 1 августа ввел специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других пошлин.
Обновлено 01 августа в 00:34
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Обновлено в 01:47
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
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Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
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Происшествия
Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи
Обновлено вчера в 01:11
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами
Обновлено вчера в 21:58
Авто
Новый Volkswagen Tiguan выйдет в 2022 году
Первое поколение модели выпускалось более 10 лет, тогда как нынешнее получит куда более короткий жизненный цикл, так как компания уже вовсю разрабатывает совершенно новый Tiguan, серийное производство которого намечено на 2022 год.
Обновлено 01 августа в 19:54
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
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Шоу-бизнес
Алиса Салтыкова едва не довела маму до обморока
Свою первую татуировку Алиса сделала достаточно поздно – в 28 лет.
Обновлено вчера в 08:05
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Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
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Политика
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Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.
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Теннис
Свитолина проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе
Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе (США), призовой фонд которого превышает 810 тысяч долларов.
Обновлено в 01:06
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36