Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%РБК вчера в 15:07
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Авто
У российских дилеров появился обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей
Второй пакет санкций по отношению к России в рамках "дела Скрипалей" направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, говорится в заявлении Госдепа США.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство
Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Путин подписал закон о возобновлении «дачной амнистии»
Согласно документу, до марта 2021 года устанавливается упрощенный порядок строительства и регистрации прав собственности на жилые и садовые дома на дачных участках, документы по которым были предоставлены до 4 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась вторая дочка
О появлении наследницы экс-участник реалити-шоу сообщил спустя месяц. Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Автоспорт
Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки
Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Футболист «Спартака» Мелкадзе может продолжить карьеру в «Ахмате»
Обновлено вчера в 20:10
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Министерство здравоохранения России назвало российские регионы, в которых наибольшее количество больных туберкулезом.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В США небольшой самолет совершил экстренную посадку на автотрассу
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
В США от передозировки наркотиков скончалась внучка Роберта Кеннеди
Роберт Кеннеди был родным братом 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в Далласе в 1963 году.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет безопасности ООН из-за угрозы стране.
Обновлено вчера в 18:39
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»
Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52