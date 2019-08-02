Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое маслоРИА Новости вчера в 14:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено 31 июля в 07:21
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация
Обновлено вчера в 23:02
Политика
США объявили о введении новых санкций против России по делу Скрипалей
Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 00:01
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Обсуждая болезнь друга, Рубцова не смогла сдержать слез.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Введение США новых пошлин на товары из Китая может повлечь рост цен на Apple iPhone
Введение с 1 сентября недавно объявленного президентом США Дональдом Трампом 10-процентного тарифа на китайский импорт может ударить по доходу Apple, сообщается в обнародованной в пятницу аналитической заметке банка Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Месси пропустит четыре матча сборной Аргентины из-за дисквалификации
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Беременная жена Николая Должанского ушла к гитаристу группы внука Аллы Пугачевой
Год назад один из самых ярких участников «ДОМа-2» Николай Должанский женился на певице Кате Богдановой.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по пожарам в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Обновлено вчера в 00:32
Политика
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено вчера в 09:09
Здоровье
Жителей ОбьГЭСа приглашают в субботу на День здоровья в поликлинику
3 августа с 9.00 до 15.00 день открытых дверей для жителей микрорайона проведёт поликлиническое отделение городской больницы №3 (ОбьГЭС, ул. Гидромонтажная,46).
Обновлено вчера в 03:27
Культура
Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым
Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено вчера в 20:33
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено вчера в 09:21
Интернет
Google приостанавливает проверку транскрипций Assistant в ЕС из-за утечек разговоров
В результате Google приостановил все работы с аудиоданными из Google Assistant в Европе.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено вчера в 16:52