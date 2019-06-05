Политика
Путин сменил врио губернатора Астраханской областиРИА Новости 08:21
Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Выборы главы региона пройдут 8 сентября.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
Обновлено в 05:17
Общество
Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации
Австралийские эксперты из аналитического центра Breakthrough - National Centre for Climate Restoration опубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что из-за изменений климата человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Политика
Отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС показал опрос
Опрос показал отношение украинцев к курсу страны на вступление в ЕС и НАТО.
Обновлено в 07:16
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре
Обновлено в 07:43
Здоровье
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни
Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Политика
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35
Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:21
Кино
Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека
Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель
Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Интернет
Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли
Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Джанни Инфантино был на безальтернативной основе переизбран на пост президента ФИФА.
Обновлено в 05:45
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32