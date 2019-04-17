Политика
Путин сменил руководителя Управления по приграничному сотрудничествуiReactor 10:46
Пресс-служба Кремля в среду, 17 апреля, уведомила о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил начальником Управления по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. На этом посту он сменил Олега Говоруна, который возглавил управление 2 октября прошлого года.
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Путин сменил начальника управления президента по приграничному сотрудничеству
Rambler News Service10:43
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