Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРИА Новости 05:21
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
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Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
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Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
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Политика
Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
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Хоккей
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Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
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Политика
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России
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Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Политика
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Футбол
Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча
Обновлено в 06:25
Космос
Китайская ISpace предпримет попытку орбитального запуска в начале июня
Фирма iSpace в начале июня попытается стать первой китайской частной компанией, которая выведет спутник на орбиту после неудачных запусков двух его конкурентов.
Обновлено вчера в 14:07
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Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей
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Авто
BMW отказалась от модели 3-Series Gran Turismo
Немецкая автомобильная компания BMW объявила о решении отказаться от дальнейшего выпуска модели BMW 3-Series Gran Turismo.
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Игры
Сегодня ремастер Bulletstorm улучшат для Xbox One X
Поскольку ремастер шутера People Can Fly изначально поддерживал PS4 Pro, единственными, кого обделили вниманием, были обладатели Xbox One X, однако с сегодняшним патчем это изменится.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Футбол
Гендиректор «СКА-Хабаровск»: надеемся, что судьба путевок в РПЛ решится в честной борьбе
Генеральный директор ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал информацию об обеспокоенности руководителей сразу нескольких клубов назначением арбитра из Нижнего Новгорода Игоря Низовцева на матч первенства Олимп ФНЛ "Балтика" - "СКА-Хабаровск".
Обновлено вчера в 15:00
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Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз»
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Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Технологии
Доставка из онлайн-магазинов может снизиться на 5–10% в России
Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»
«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
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В Петербурге восьмилетняя девочка жила в квартире с сотней крыс
В Калининском районе Петербурга нашли квартиру со стаей крыс.
Обновлено в 06:10
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Происшествия
СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:25
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19