Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРИА Новости 05:21

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

РБК06:01

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

РИА Новости05:21

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

ТАСС05:38

Назначен новый главком ВМФ России

RT на русском05:37

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

АН Между строк05:34

Чем известен Николай Евменов

Коммерсантъ06:25

Путин сменил главнокомандующего ВМФ

Ведомости05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве

Обновлено 06 мая в 11:53
Здоровье

На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

Обновлено в 07:25
Общество

В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов

На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
Обновлено в 09:33
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Футбол

Месси поругался с болельщиками «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Звезда "Барселоны" Лионель Месси вступил в перепалку с болельщиками клуба в аэропорту Ливерпуля после поражения в 1/2 Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:15
Музыка

Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:16
Здоровье

Медики рассказали о главных причинах развития рака кожи

Медики рассказали о главных причинах, способных вызывать рак кожи у человека. Они также дали свод рекомендаций по защите от заболевания.
Обновлено в 11:56
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Футбол

Маурицио Сарри может возглавить «Рому»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию. В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома».
Обновлено в 10:34
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Авто

Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3

Обновлено в 08:09
Футбол

«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов

В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
Хоккей

Юрзинов-старший — сборной: «Не хотел бы, чтобы ваши родственники и дети прятали глаза после ЧМ»

Заслуженный тренер Владимир Юрзинов-старший напутствовал хоккеистов сборной России перед чемпионатом мира в Словакии.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ

Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Экономика

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Политика

Россия высылает двоих шведских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Анатольевич Евменов
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий Северным флотом - Объединённым стратегическим командованием «Север» с апреля 2016 года. Адмирал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Моисеев А. А.
Российский военачальник
Российский военачальник, командующий Черноморским флотом ВМФ России с 26 июня 2018 года. Вице-адмирал, Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное