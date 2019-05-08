Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРИА Новости 05:21
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
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Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
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Происшествия
Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве
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На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
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Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
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Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
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Политика
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
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Футбол
Месси поругался с болельщиками «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Звезда "Барселоны" Лионель Месси вступил в перепалку с болельщиками клуба в аэропорту Ливерпуля после поражения в 1/2 Лиги чемпионов.
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Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
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Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
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Футбол
Маурицио Сарри может возглавить «Рому»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию. В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома».
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
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Авто
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«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов
В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
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Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
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Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
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В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Политика
Россия высылает двоих шведских дипломатов
Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
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Huawei избавится от выреза в дисплее
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Общество
Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей
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Обновлено в 12:22