Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРИА Новости 05:21
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Кино
Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне
Обновлено в 09:31
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Футбол
Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»
Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Экономика
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ
"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", - заявила Савченко в интервью интернет – изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
Обновлено в 08:16
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе
Примерно 75% ВИЧ-инфицированных россиян знают о своем диагнозе, остальные — не подозревают о своем положительном статусе, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 10:02
Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноября
Обновлено в 08:48
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля
Испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения, пишет Eldia.es.
Обновлено в 10:40
Футбол
РФС опубликовал билетную программу на летние матчи сборной России
Российский футбольный союз сообщил о старте продажи билетов на ближайшие матчи сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 03:28
Авто
Раскрыты цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Самой недорогой версией окажется дизельный экземпляр GLC 220 d 4Matic Premium, который имеет 2-литровый мотор с 194 силами за 3,6 млн рублей.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22