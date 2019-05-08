Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРИА Новости 05:21

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
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Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

РБК06:01

Путин сменил главнокомандующего ВМФ

Ведомости05:50

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

ТАСС05:38

Назначен новый главком ВМФ России

RT на русском05:37

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

АН Между строк05:34

Чем известен Николай Евменов

Коммерсантъ06:25

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

РИА Новости05:21
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Кино

Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне

Обновлено в 09:31
Происшествия

Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае

Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Экономика

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Обновлено в 07:48
Экономика

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика

Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ

"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", - заявила Савченко в интервью интернет – изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
Обновлено в 08:16
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе

Примерно 75% ВИЧ-инфицированных россиян знают о своем диагнозе, остальные — не подозревают о своем положительном статусе, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 10:02
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Здоровье

В России впервые родился ребенок после уникальной внутриутробной операции

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля

Испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения, пишет Eldia.es.
Обновлено в 10:40
Футбол

РФС опубликовал билетную программу на летние матчи сборной России

Российский футбольный союз сообщил о старте продажи билетов на ближайшие матчи сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 03:28
Авто

Раскрыты цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Самой недорогой версией окажется дизельный экземпляр GLC 220 d 4Matic Premium, который имеет 2-литровый мотор с 194 силами за 3,6 млн рублей.
Обновлено в 01:02
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
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