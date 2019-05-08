Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРБК 06:01
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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