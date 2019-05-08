Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРБК 06:01

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом России

RT на русском12:36

СМИ: экс-главком ВМФ станет зампрезидента Объединённой судостроительной корпорации

Говорит Москва07:28

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов назначен главкомом ВМФ России

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Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
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В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
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Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
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