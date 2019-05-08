Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРБК 06:01
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Таисия Повалий резко помолодела в новом образе
Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.
Обновлено в 08:04
Культура
Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма
Обновлено вчера в 11:48
Космос
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Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
Обновлено в 11:46
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Водитель иномарки сбил пешехода в Москве
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота»
В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».
Обновлено в 02:35
Общество
В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»
Обновлено в 15:26
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье
Правительство опубликовало план по снижению смертности в России
Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 11:52
Политика
Покойник победил на выборах мэра в США
Семидесятиоднолетний Вельтман подал заявку на участие в выборах, но 13 марта скончался от осложнений, связанных с лейкемией.
Обновлено в 12:52
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Здоровье
Киришский район стал лидером по числу пострадавших от укусов клещей
Больше всего от укусов клещей пострадали жители Киришского района Ленинградской области — 106 человек из 563 обратившихся.
Обновлено в 14:58
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Футбол
ФИФА нашла способ зарабатывать на видеоповторах
Чиновники ФИФА уже получили несколько предложений от возможных спонсоров, которые предлагают заполнять рекламой паузы, возникающие во время просмотра видеоповторов, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:34
Авто
Классический BMW получит мощный мотор V10
Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Путешествия
Туристов в Японии попросили не есть на ходу
Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве
Обновлено 06 мая в 11:53