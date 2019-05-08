Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРБК 06:01

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом России

RT на русском12:36

Парад Победы в Севастополе примет вице-адмирал Моисеев

Аргументы неделi. Крым10:36

Экс-главком ВМФ станет заместителем президента ОСК

РБК07:03

Экс-главком ВМФ Королев пока не получил должность в ОСК

ТАСС08:17

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов назначен главкомом ВМФ России

Эхо Москвы09:32

Путин сменил главнокомандующего ВМФ

Ведомости05:50

СМИ: экс-главком ВМФ станет зампрезидента Объединённой судостроительной корпорации

Говорит Москва07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.
Обновлено в 08:04
Культура

Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма

Обновлено вчера в 11:48
Космос

Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС

Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
Обновлено в 11:46
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Сгоревший SSJ-100 не проходил техобслуживание в день катастрофы

Обновлено в 13:32
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Экономика

ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»

В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Водитель иномарки сбил пешехода в Москве

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота»

В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».
Обновлено в 02:35
Общество

В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»

Обновлено в 15:26
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье

Правительство опубликовало план по снижению смертности в России

Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 11:52
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Политика

Покойник победил на выборах мэра в США

Семидесятиоднолетний Вельтман подал заявку на участие в выборах, но 13 марта скончался от осложнений, связанных с лейкемией.
Обновлено в 12:52
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)

Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Здоровье

Киришский район стал лидером по числу пострадавших от укусов клещей

Больше всего от укусов клещей пострадали жители Киришского района Ленинградской области — 106 человек из 563 обратившихся.
Обновлено в 14:58
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Футбол

ФИФА нашла способ зарабатывать на видеоповторах

Чиновники ФИФА уже получили несколько предложений от возможных спонсоров, которые предлагают заполнять рекламой паузы, возникающие во время просмотра видеоповторов, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:34
Авто

Классический BMW получит мощный мотор V10

Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Путешествия

Туристов в Японии попросили не есть на ходу

Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве

Обновлено 06 мая в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Анатольевич Евменов
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий Северным флотом - Объединённым стратегическим командованием «Север» с апреля 2016 года. Адмирал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное