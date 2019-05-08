Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотамиРБК 06:01
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Общество
В России упростят правила признания инвалидности
Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
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Обновлено в 05:46
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Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
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Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Общество
Россиян напугали сообщением о радиационной опасности
Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Политика
Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.
Обновлено в 05:49
Экономика
Bitmain сократил вычислительные мощности на 88%. Что происходит
Китайский майнинговый гигант Bitmain снизил вычислительные мощности почти на 88%.
Обновлено в 06:01
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Экономика
В России появилась Ассоциация развития финансовой грамотности
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Ассоциация развития финансовой грамотности может появиться в России в конце 2018 - начале 2019 года.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
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Шоу-бизнес
Суд приостановил производство по делу Началовой и Фролова
Никулинский районный суд Москвы приостановил разбирательство по иску компании «Весенние инвестиции» о праве на собственность к хоккеисту Александру Фролову и его бывшей супруге Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 11:50
Спорт
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Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
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Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Транспорт
Мэр Уфы извинился за ремонт трассы «Уфа-Аэропорт» в час пик
Мэр Уфы Ульфат Мустафин извинился перед уфимцами за созданные неудобства на участке дороги «Уфа-Аэропорт».
Обновлено в 02:40
Музыка
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Происшествия
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На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
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Политика
Глава МИД Китая посетит Россию с официальным визитом
Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге сообщил, что Ван И посетит Москву.
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Технологии
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
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Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
По задумке телевизионщиков балерина эффектно выпорхнула из праздничного торта в конце программы.
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МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
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Политика
Немецкий журналист заявил о «разбитой вдребезги» дружбе Германии с США
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13