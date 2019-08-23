с чего всё началось

Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы. Об этом он заявил в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Футбол Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Происшествия В Берлине велосипедист застрелил прохожего Один человек погиб в результате стрельбы в берлинском районе Моабит, сообщила местная полиция.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Армия и оружие Жесткие тесты автомата Калашникова показали на видео Жесткие тесты автомата Калашникова «АК-47», разработанного в годы СССР, попали на видео.

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Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Политика Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану Посольство Соединённых Штатов в Москве запросило у МИД срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Происшествия Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

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Общество Собянин осмотрел ход работ по благоустройству поймы реки Яузы В пятницу ход строительных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".