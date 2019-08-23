Армия и оружие
Путин поручил ответить на испытание США запрещенных ракетРБК 11:45
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы. Об этом он заявил в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.
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с чего всё началось
На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин обсудил проведенный 18 августа Соединенными Штатами испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой, заявленные американской стороной, запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Lenta.ru08:33
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