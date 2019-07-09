Политика
Путин считает сближение России и Украины неизбежнымМойка78 14:21
Президент России Владимир Путин заявил, что сближение с Украиной и начало строительства союзнических отношений неизбежны. Об этом российский президент сообщил, давая интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», передает РИА Новости.
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Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Общество
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Гаджеты
Snapdragon 215 от Qualcomm сделает дешевые смартфоны быстрее
Процессор носит название Snapdragon 215 и с ним дешевые устройства будут работать быстрее.
Обновлено в 15:23
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Общество
Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье
Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес
Обновлено в 23:13
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено в 22:37
Происшествия
В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»
Обновлено в 15:41
Здоровье
Мужчина поверил медицинским советам из интернета и оказался при смерти
Студент медицинского университета Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал, что чуть не погиб после того, как последовал совету из интернета использовать соду для лечения лейкемии.
Обновлено в 23:04
Происшествия
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом
Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
Обновлено в 22:46
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Наука
Шведские археологи обнаружили два погребальных корабля викингов
Шведские археологи нашли два погребальных корабля викингов в деревне Гамла Уппсала.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание областного правительства
Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области.
Обновлено в 14:44
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено в 21:32
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42