Политика
Путин назвал дорогую ипотеку для семей с детьми ошибкой МинфинаNewsroom24 вчера в 09:28
Президент считает реальной ошибкой, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализации программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
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Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Политика
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Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
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Обновлено вчера в 23:30
Политика
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Обновлено вчера в 21:22
Экономика
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Обновлено вчера в 22:15
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Обновлено 19 июня в 09:50
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Обновлено вчера в 13:20
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Воздушный шар с туристами ветром унесло в горы Египта
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Обновлено вчера в 10:51
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Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю
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Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у филармонии
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
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Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
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Обновлено вчера в 14:25
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Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
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