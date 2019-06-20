Политика

Путин считает дорогую ипотеку ошибкой правительстваNeva.Today 07:10

Президент РФ Владимир Путин назвал реальной ошибкой правительства то, что Минфин России не дал достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
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Владимир Путин
Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.
— Владимир ПутинТАСС 06:13

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