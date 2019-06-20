Политика
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительстваLenta.ru 06:16
Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 20 июня.
Читать в источнике
Оценить21
Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:57, Вашингтон
Общество
Следователи проверят, почему в селе под Тюменью нет воды
В ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жительница села Каскара под Тюменью пожаловалась главе государства на отсутствие водопровода в населенном пункте.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин пошутил о Зеленском в ответ на просьбу рассказать анекдот
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не стал рассказывать анекдоты о себе, пошутив, что теперь у него есть коллега, у которого этого получится лучше.
Обновлено в 09:44
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения
О трех главных проблемах российского здравоохранения рассказал президент России Владимир Путин 20 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопросы, которые поступили сразу из трех российских регионов: Челябинская, Псковская и Смоленская областей.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»
Обновлено в 11:45
Происшествия
Алибасова проверят на психотропные вещества
"Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества", - заявил Горожанкин.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Беременная Решетова рассказала о своей боязни заходить в океан
Беременная Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своей боязни заходить в океан.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Политика
ЕС продлил санкции против России по Крыму
Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.
Обновлено в 09:08
Политика
Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана
Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.
Обновлено в 10:59
Кино
Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»
Обновлено в 04:40
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Пособник ВСУ обнародовал видео уничтожения снайпера ополченцев
Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время.
Обновлено в 04:38
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Владимир Путин ответил пословицей на вопрос о ядерной войне
Российский лидер вспомнил несколько пословиц и крылатых выражений, в том числе и «Хочешь мира, готовься к войне», и напомнил, что тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.
Обновлено в 08:38
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04