Политика
Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективноKrym.News 08:33
Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Обновлено в 13:04
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Космос
Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
Напомним, в настоящее время Цекало отдыхает в США с молодой супругой. Дарина подписала снимок «Дети приехали», передает Cosmopolitan.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:05
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Крылья Советов» определились с составом на матч против «Ростова»
Сегодня, 12 августа, в 21:00 по самарскому времени "Крылья Советов" в гостях встретятся с футболистами "Ростова".
Обновлено в 12:24
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
В пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что о силовом решении гражданского конфликта в Донбассе говорят те политики, которые входят в состав контактной группы в Минске от Украины.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде
Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.
Обновлено в 10:38
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.
Обновлено в 06:50
Наука
Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.
Обновлено в 10:43
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом
Ford Focus с объемом перепродаж 12,5 тыс. единиц стал самым популярным легковым автомобилем с пробегом в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано
По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Треть случаев бесплодия обусловлены патологиями у мужчин
В рамках нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур ЭКО парам, страдающим бесплодием.
Обновлено в 03:54
Политика
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
ЖКХ
В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега
Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.
Обновлено в 08:54