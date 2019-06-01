Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.

Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно

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