Политика

Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективноKrym.News 08:33

Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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