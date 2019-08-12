Политика
Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективноKrym.News 08:33
Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:59, Ашберн
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Лопырева вспомнила о свиданиях с Булатовым
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 36-летней манекенщицы появился пост, где она рассказала подписчикам, что с самого начала любовной истории они с избранником назначали друг другу свидания.
Обновлено в 08:44
Единоборства
«Первый канал» покажет бой Ковалев – Ярд
Обновлено в 14:20
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Здоровье
Роспотребнадзор: дети в России потребляют слишком много сахара
Interfax-Russia.ru - Суточное потребление сахара в рационе детей в России превышает нормативы до полутора раз, поэтому родителям следует изучить маркировку готовых завтраков для ребенка на предмет лишних сахаров, рекомендует Роспотребнадзор.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Кино
Кинокритики назвали лучшие фильмы за последние 30 лет
Кинокритики составили рейтинг лучших фильмов за последние тридцать лет.
Обновлено в 14:05
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено 09 августа в 21:00
Баскетбол
Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу
Обновлено в 11:22
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев
Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
Обновлено в 04:30
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Общество
70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 22:56
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Здоровье
Треть случаев бесплодия обусловлены патологиями у мужчин
В рамках нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур ЭКО парам, страдающим бесплодием.
Обновлено в 03:54
Футбол
Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи»
Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи".
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Премьер Эстонии обсудил с фон дер Ляйен энергетику и транспорт, сообщили в Таллине
Премьер Эстонии Юри Ратас обсудил по телефону с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен крупные проекты в области энергетики и транспортной инфраструктуры, а также вопросы климата, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского правительства.
Обновлено в 14:41