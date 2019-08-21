Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальнойГазета.Ru 22:05
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости". По словам лидера, проблема заключается в том, что в первичном звене наблюдается провал.
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Экономика
Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%
Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
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Обновлено в 09:58
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Общество
Росгвардия предложила дать инкассаторам Сбербанка право задерживать
Росгвардия подготовила законопроект, разрешающий инкассаторам и охранникам Сбербанка задерживать на месте преступления правонарушителей, попытавшихся завладеть деньгами или ценностями, охраняемыми ими, сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 19:07
Политика
Макрон опубликовал пост на русском языке по итогам встречи с Путиным
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Политика
Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Обновлено в 09:55
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.
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Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено вчера в 14:19
Музыка
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".
Обновлено в 21:37
Экономика
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя
Напомним, 19-летний Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за за € 126 млн.
Обновлено в 18:28
Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США
Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 22:16
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено в 21:54
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу
Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.
Обновлено в 10:42
Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Для реабилитации взрослых Минздрав разработал отдельный порядок
«Необходимость принятия отдельного порядка организации оказания медицинской реабилитации для взрослого населения связана с особенностями проведения медицинской реабилитации у детского населения», — следует из сопроводительных документов.
Обновлено в 09:59
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Здоровье
В детской поликлинике в Солнечном здоровых отделят от больных
В детской поликлинике №1 в микрорайоне Солнечный проведут перестройку и разделят пространство на два крыла: для здоровых и больных детей.
Обновлено в 06:28
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23