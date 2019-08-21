Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальнойГазета.Ru 22:05

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости". По словам лидера, проблема заключается в том, что в первичном звене наблюдается провал.
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Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Газета.Ru22:05

Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник

Коммерсантъ11:21

Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

RT на русском11:59

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Интерфакс11:27

Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины

РБК15:11

Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена медицины

ТАСС11:21

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

РИА Новости11:10
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
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Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.
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В Греции разбился вертолет с россиянами

Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
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Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
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Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
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«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

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Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя

Напомним, 19-летний Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за за € 126 млн.
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Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»

Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
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Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу

Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.
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Для реабилитации взрослых Минздрав разработал отдельный порядок

«Необходимость принятия отдельного порядка организации оказания медицинской реабилитации для взрослого населения связана с особенностями проведения медицинской реабилитации у детского населения», — следует из сопроводительных документов.
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Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

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В детской поликлинике в Солнечном здоровых отделят от больных

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Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Краснодара

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Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
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