Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальнойГазета.Ru вчера в 22:05
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости". По словам лидера, проблема заключается в том, что в первичном звене наблюдается провал.
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Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Обновлено в 02:10
Происшествия
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
Обновлено в 04:25
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег в ФБК
Дело ФБК: Преследования связаны с уголовным делом о легализации примерно миллиарда рублей, которое СК возбудил в начале августа.
Обновлено в 04:14
Экономика
Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов
В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Гаджеты
Honor показал геймпад с повербанком для своих смартфонов
Honor анонсировал геймпад со встроенным повербанком для своих смартфонов.
Обновлено в 04:56
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
СМИ: в США опубликовали фотографии лежащей на дне Мексиканского залива немецкой подлодки
Фотографии немецкой подлодки U-166, потопленной американцами в Мексиканском заливе в годы Второй мировой войны, опубликовала газета Houston Chronicle.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Россия может выдать Украине пятерых заключенных
Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов
Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Оренбург» высказался о продаже Сутормина за 50 тысяч рублей
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал продажу полузащитника Алексея Сутормина в петербургский "Зенит" за 50 тыс. рублей.
Обновлено в 04:31
Футбол
Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной раскрыла секрет похудения на 30 кг
Очередной гостьей шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» стала актриса Любовь Толкалина.
Обновлено в 03:53
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Гаджеты
Honor снижает цены на смартфоны, умные часы и ноутбуки
Максимальный размер скидки составит 10 тысяч рублей – ее можно получить, в частности, при покупке ноутбука Honor MagicBook.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Экономика
Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды в 50% прибыли
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам компании по результатам января—июня 2019 года 50% ее чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Учёные рассказали о простом способе продлить жизнь
Проведённые исследования на мышах в 1930 году показали, что снижение калорийности их питания, продлевало мышам жизнь на 10-15% больше.
Обновлено в 03:26
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено 19 августа в 07:46
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25