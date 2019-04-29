Политика

Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданстваRT на русском 07:34

Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.
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«Мы договоримся, потому что у нас много общего». Путину понравилась идея Зеленского выдавать украинские паспорта россиянам, но начать он советует с Саакашвили

Фонтанка.Ру07:42

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве

Российская газета07:41

Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства

RT на русском07:34

Путин похвалил Зеленского за ответ про паспорта: «Договоримся»

Московский Комсомолец07:27

Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами

Lenta.ru07:26

Россияне и украинцы выиграют, если будет общее гражданство, считает Путин

РИА Новости07:19

Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства

Эхо Москвы07:30
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Наука

В Новосибирске модернизируют ускоритель частиц для лечения рака

Обновлено в 06:59
Общество

Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников

Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04
Политика

Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить региональные проблемы

Президент подтвердил, что слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на проблемы.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено вчера в 05:11
Политика

В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти

Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Политика

В США хотят усилить санкции против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны усилить санкционное давление на Россию.
Обновлено в 00:07
Политика

Посол РФ рассказал о «личной химии» между Путиным и Ким Чен Ыном

Обновлено в 07:35
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Футбол

Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни

В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Энергетика

В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти

По трубопроводу «Дружба» в Белоруссию по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлороорганики, сообщается на сайте «Белнефтехима».
Обновлено в 07:41
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Авто

Начало продаж автомобилей Aurus откладывается

Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.
Обновлено в 05:39
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

У Зеленского оценили инициативу о запрете Порошенко выезда за границу

В штабе новоизбранного главы Украинского государства Владимира Зеленского поддержали иск журналиста Александра Дубинского о запрете выезда за границу для пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, передает "Российский Диалог" со ссылкой на соответствующее заявление команды Зеленского в Facebook.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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