Политика
Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданстваRT на русском 07:34
Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.
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Наука
В Новосибирске модернизируют ускоритель частиц для лечения рака
Обновлено в 06:59
Общество
Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников
Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04
Политика
Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить региональные проблемы
Президент подтвердил, что слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на проблемы.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Политика
В США хотят усилить санкции против России
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны усилить санкционное давление на Россию.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни
В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Энергетика
В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти
По трубопроводу «Дружба» в Белоруссию по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлороорганики, сообщается на сайте «Белнефтехима».
Обновлено в 07:41
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Авто
Начало продаж автомобилей Aurus откладывается
Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.
Обновлено в 05:39
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
У Зеленского оценили инициативу о запрете Порошенко выезда за границу
В штабе новоизбранного главы Украинского государства Владимира Зеленского поддержали иск журналиста Александра Дубинского о запрете выезда за границу для пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, передает "Российский Диалог" со ссылкой на соответствующее заявление команды Зеленского в Facebook.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви
Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Общество
Шесть изменений, которые ожидают учеников России
Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14