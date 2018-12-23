Политика

Путин реорганизовал кремлевское управление
Российская газета
06:39

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент. Теперь оно также будет заниматься обеспечением деятельности президента по вопросам государственной миграционной политики.
Российская газета06:39

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Путин реформировал Управление по обеспечению конституционных прав

URA.Ru06:58

Путин реорганизовал кремлевское управление

Российская газета06:39

Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан

РИА Новости06:33

Путин реорганизовал свое Управление по обеспечению конституционных прав граждан

Коммерсантъ06:31

Управление президента по обеспечению конституционных прав займется вопросами миграции

ТАСС06:14

Путин реорганизовал свое управление по обеспечению конституционных прав

РБК06:01

Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан

RT на русском06:01
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Армия и оружие

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:14
Политика

Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:04
Политика

Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
Обновлено в 09:57
Политика

Нетаньяху пожаловался на ежедневный троллинг со стороны Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «антисемитским диктатором» и пожаловался на ежедневный троллинг с его стороны.
Обновлено в 12:28
Политика

Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал решение Генассамблеи ООН принять украинскую резолюцию по Крыму.
Обновлено в 11:26
Политика

Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180

Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V.
Обновлено в 03:35
Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам

Обновлено в 10:36
Политика

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Политика

Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено в 11:30
Политика

Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
Политика

На Украине посчитали Виктора Салтыкова «нищим» и не пустили в Киев

Российский певец Виктор Салтыков решил подать в суд на власти Украины после того, как его не пустили в Киев. Об этом он заявил в инстаграме.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окрестности Донецка – СЦКК

Обновлено в 12:21
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
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