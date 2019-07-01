Экономика
Путин: реальные зарплаты в России растут9111.ru 28 июня в 09:26
Президент уточнил, что в 2018 году доходы россиян выросли на 8,5%, однако в текущем году темпы роста реальных заработных плат значительно замедлены. Путин объяснил, что располагаемые доходы считаются по многим параметрам, в том числе с учетом выплаты процентов по кредитам.
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Реальная зарплата в России начала расти, однако располагаемые доходы россиян снижаются из-за выплаты процентов по потребительским кредитам и из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС, сообщил в интервью FT президент РФ Владимир Путин.ФАН27 июня в 17:14
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Владимир Путин рассказал, растут ли доходы россиян на самом деле и есть ли в стране олигархи
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Путин рассказал о росте зарплат россиян при снижении доходов из-за кредитов
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