Путин: реальные зарплаты в России растут9111.ru 28 июня в 09:26

с чего всё началось

Президент уточнил, что в 2018 году доходы россиян выросли на 8,5%, однако в текущем году темпы роста реальных заработных плат значительно замедлены. Путин объяснил, что располагаемые доходы считаются по многим параметрам, в том числе с учетом выплаты процентов по кредитам.

Технологии GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток» GMCS разработала для контакт-центра «Леруа Мерлен Восток», российского подразделения международного ритейлера Leroy Merlin, систему управления обслуживанием на базе Microsoft Dynamics 365.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Технологии Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Экономика С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.

Авто В Россию запретят ввозить праворульные автомобили Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.

Спорт IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.

Транспорт Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Общество Поместье Жаклин Кеннеди продают за $65 млн Как отмечается, площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за $1 млн.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Происшествия В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Происшествия Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Политика Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.