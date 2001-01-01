Путин: реальные зарплаты в России растут9111.ru 28 июня в 09:26

с чего всё началось

Президент уточнил, что в 2018 году доходы россиян выросли на 8,5%, однако в текущем году темпы роста реальных заработных плат значительно замедлены. Путин объяснил, что располагаемые доходы считаются по многим параметрам, в том числе с учетом выплаты процентов по кредитам.

Политика Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.

Экономика В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.

Общество Названы регионы с самым доступным жильем Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.

Авто Mazda отзывает более 25 тысяч автомобилей Mazda3 Как говорится в документах на сайте NHTSA, компания Mazda North American Operations объявила отзывную кампанию, которая затронет 25003 автомобиля Mazda3, изготовленных в период с 25 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Транспорт «Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.

Спорт IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.

Армия и оружие Два новейших корвета встанут на службу Тихоокеанского флота РФ По словам Воскресенского, испытания корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» начнутся уже в августе текущего года, а на службу он поступит в следующем, 2020-ом.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Общество В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах Использование частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах могут запретить.

Экономика Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.

Происшествия Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.

Экономика Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Путешествия В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.

Происшествия Молодой петербуржец попал в больницу после драки со школьником Молодого жителя Кировского района жестоко избил школьник на четыре года младше него. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.

Происшествия В Красноярске загорелось пятиэтажное общежитие В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что загорелся пятиэтажный дом гостиничного типа.

Экономика Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб» Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.