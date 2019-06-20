Путин объяснил падение доходов россиянВедомости 05:45

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Политика Невзоров: Мечтатель Путин явно скис Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.

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Политика ЕС продлил санкции против России Совет Евросоюза на год продлил санкции против России.

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Интернет Ростелеком объяснил, зачем сканирует компьютеры клиентов Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.

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