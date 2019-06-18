Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки землиИзвестия вчера в 23:00
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин позволил садоводам оформлять в собственность излишки используемой земли
Московский Комсомолецвчера в 17:33
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева впервые показала лицо новорожденного сына
Обновлено вчера в 12:53
Общество
В сети появилась 16-я серия нового «Простоквашино»
Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Мамонт из Простоквашино" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила во вторник пресс-служба киностудии.
Обновлено в 00:02
Интернет
Genius.com уличил Google в краже текстов песен
Google обвиняют в том, что в специальном блоке результатов поиска она отображает полный текст песен, который пользователи могут прочитать целиком, не переходя на другой сайт.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено вчера в 08:27
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Музыка
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах
Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал
Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд
В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Стали известны города с наибольшим числом невест
Обновлено в 00:03
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
Обновлено вчера в 07:12
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД
Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш
В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму
Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08