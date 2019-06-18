Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки землиИзвестия вчера в 23:00

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Путин подписал закон, позволяющий россиянам оформить излишки используемой земли

ТАССвчера в 11:33

Садоводам станет легче оформить в собственность шесть соток

Российская газетавчера в 17:05

Путин разрешил россиянам регистрировать излишки земли

Взгляд.рувчера в 12:40

Путин подписал закон об оформлении излишков используемой земли

News.ruвчера в 12:06

Путин позволил садоводам оформлять в собственность излишки используемой земли

Московский Комсомолецвчера в 17:33

Путин подписал закон об упрощении проведения комплексных кадастровых работ

РИА Новостивчера в 11:03

Путин подписал закон об упрощении кадастровых работ

Интерфаксвчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева впервые показала лицо новорожденного сына

Обновлено вчера в 12:53
Общество

В сети появилась 16-я серия нового «Простоквашино»

Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Мамонт из Простоквашино" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила во вторник пресс-служба киностудии.
Обновлено в 00:02
Интернет

Genius.com уличил Google в краже текстов песен

Google обвиняют в том, что в специальном блоке результатов поиска она отображает полный текст песен, который пользователи могут прочитать целиком, не переходя на другой сайт.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено вчера в 08:27
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Музыка

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах

Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал

Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика

Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Стали известны города с наибольшим числом невест

Обновлено в 00:03
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

Обновлено вчера в 07:12
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД

Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш

В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму

Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное