Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки землиИзвестия вчера в 23:00
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин позволил садоводам оформлять в собственность излишки используемой земли
Московский Комсомолецвчера в 17:33
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Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией
На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Муаллем уточнил, что МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией, это является принципиальной позицией Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 02:05
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Общество
В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Найдена предсмертная записка экс-главы Свердловской железной дороги
Правоохранительные органы обнаружили предсмертную записку бывшего главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:40
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Авто
Эксперты составили список самых капризных современных моторов
Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
В Бурятии появится новая территория опережающего развития
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах создать новую территорию опережающего развития в Бурятии.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов
Поклонники отметили, что артистка выглядит просто потрясающе. По словам девушки, за минувшие семь месяцев она переродилась душой и телом.
Обновлено вчера в 08:13
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.
Обновлено в 01:01
Политика
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Наука
Ученые обратили внимание на эволюцию собачьих глаз
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов
Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попытается удержать Погба деньгами
Обновлено в 02:46
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума
Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд.
Обновлено в 03:40
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Омске задержали фотографа, развращавшего девочек
Обновлено в 00:13
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Культура
Новую серию «Простоквашино» опубликовали в Сети
Очередная серия "Возвращения в Простоквашино" называется "Мамонт из Простоквашино", ее уже можно посмотреть на YouTube.
Обновлено в 01:09
Общество
Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся
Член комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров заявил, что ретейлеры будут передавать продукты, чей срок годности в скором времени истекает, на благотворительность и в социальные учреждения.
Обновлено в 02:59