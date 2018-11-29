Граждане России, претендующие на получение субсидий и компенсаций, не будут обязаны доказывать отсутствие у них задолженности по оплате коммунальных услуг. Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от такой необходимости. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

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Политика Политика США не дали визы трём членам комиссии по делам военнопленных от России Глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин заявил, что три российских члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не получили визы от США.