Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки землиEastRussia 00:40
Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в законы о кадастровой деятельности и государственной регистрации недвижимости. Теперь станет проще регистрировать излишки используемых земель.
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Путин позволил садоводам оформлять в собственность излишки используемой земли
Московский Комсомолецвчера в 17:33
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Футбол
Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
Обновлено в 05:24
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Автомобилистам начнут выдавать документы нового образца
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва Минюст России зарегистрировал приказ МВД РФ об утверждении новых форм документов на автомобиль – паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации ТС, а также требований к их заполнению.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
Обновлено в 06:00
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Политика
Социологи выяснили, за кого намерены голосовать новосибирцы на выборах
Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского
Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Культура
Хореограф Лин Хвай Мин покажет прощальный спектакль «Формоза» в Москве
Театр танца Тайваня "Клауд Гейт" представит 17 и 18 июня на Международном театральном фестивале им. Чехова в Москве спектакль "Формоза", сообщили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой
Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.
Обновлено в 03:02
Наука
Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Футбол
Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой драки
Все цыгане добровольно уехали из села Чемодановка у Пензы, где произошла массовая драка и один человек погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой
Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах
Обновлено в 02:57
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре во вторник
Обновлено в 04:46
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт
Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа
Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа после сбоя, который произошел в начале июня.
Обновлено в 05:46