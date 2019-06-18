Политика

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки землиEastRussia 00:40

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в законы о кадастровой деятельности и государственной регистрации недвижимости. Теперь станет проще регистрировать излишки используемых земель.
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Кадастровая палата: изменение закона о кадастре пресечет самозахват земель

РИА Новости04:58

Путин позволил садоводам оформлять в собственность излишки используемой земли

Московский Комсомолецвчера в 17:33

Путин подписал закон, позволяющий россиянам оформить излишки используемой земли

ТАССвчера в 11:33

Путин разрешил россиянам регистрировать излишки земли

Взгляд.рувчера в 12:40

Путин подписал закон об оформлении излишков используемой земли

News.ruвчера в 12:06

Садоводам станет легче оформить в собственность шесть соток

Российская газетавчера в 17:05

Путин подписал закон об упрощении кадастровых работ

Интерфаксвчера в 10:40
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Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Футбол

Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Здоровье

Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка

Обновлено в 05:24
Экономика

Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Политика

Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Общество

Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон

Обновлено вчера в 15:45
Авто

Автомобилистам начнут выдавать документы нового образца

Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва Минюст России зарегистрировал приказ МВД РФ об утверждении новых форм документов на автомобиль – паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации ТС, а также требований к их заполнению.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто

Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
Обновлено в 06:00
Политика

Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Политика

Социологи выяснили, за кого намерены голосовать новосибирцы на выборах

Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского

Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Культура

Хореограф Лин Хвай Мин покажет прощальный спектакль «Формоза» в Москве

Театр танца Тайваня "Клауд Гейт" представит 17 и 18 июня на Международном театральном фестивале им. Чехова в Москве спектакль "Формоза", сообщили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой

Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.
Обновлено в 03:02
Наука

Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления

Обновлено вчера в 02:25
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Футбол

Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»

Обновлено в 02:06
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой драки

Все цыгане добровольно уехали из села Чемодановка у Пензы, где произошла массовая драка и один человек погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой

Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

Поставки Бе-200 в США начнутся в 2020-2021 годах

Обновлено в 02:57
Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено в 06:03
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре во вторник

Обновлено в 04:46
Наука

Трансплантация кала привела к смерти пациента

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт

Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа

Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа после сбоя, который произошел в начале июня.
Обновлено в 05:46
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