Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетомNews.ru вчера в 15:31

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета. Новые правила распространяются на граждан, имеющих охотничий билет и лицензию на ношение оружия, следует из документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации.
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Право на охоту

Новости Югры01 августа в 03:16

Путин разрешил охотиться с луком

Вести.Ruвчера в 15:43

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РБКвчера в 15:35

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