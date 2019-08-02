Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетомSM News вчера в 15:55
Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом. Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 2 августа. Эту возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение оружия.
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Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии
На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Кроссвэн Suzuki XL6 отодвинулся от донорской модели Ertiga
Индийская компания Maruti Suzuki раскроет 21 августа новую модель XL6 для домашнего рынка, которая представляет собой перелицованный компактвэн Ertiga второго поколения.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома
Петербургский "Зенит" приобрел вингера "Барселоны" Малкома. Трансфер бразильца обошелся сине-бело-голубым более чем в €40 млн.
Обновлено вчера в 12:26
Игры
No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа
Сооснователь Hello Games, занимающейся разработкой игры, Шон Мюррей рассказал, что Beyond – это сразу три крупных обновления, которые были собраны в один релиз.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Энергетика
Китай получил контроль над ценами на нефть
«Мировые цены на нефть могут оказаться под давлением, если Китай решит использовать иранскую нефть, хранящуюся в его портах», — заявил аналитик компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак»
Надеюсь однажды выйти на уровень своего отца.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Замминистра обороны вручил морпехам Черноморского флота полковую чашу
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес
«Цените родителей»: Садальский описал «прелести» самостоятельной жизни
Известный актер Станислав Садальский, а теперь любимец и инстааудитории, в очередной поделился своими рассуждениями о жизни.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность
Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 13:36
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено вчера в 05:36
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Космос
Небо над северным полушарием изменило цвет из-за пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Армия и оружие
Бронеавтомобиль для ВДВ «Тайфун» поступит на вооружение в 2020 году
Машина может оснащаться крупнокалиберным пулемётом «Корт». Сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине
Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Обновлено вчера в 14:34