Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом. Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 2 августа. Эту возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение оружия.

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

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