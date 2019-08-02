Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетомNews.ru 15:31

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета. Новые правила распространяются на граждан, имеющих охотничий билет и лицензию на ношение оружия, следует из документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации.
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Россиянам разрешили охотиться с луками и стрелами

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Учёные назвали основную причину развития рака

Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
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Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что «горожане» входят в список из четырёх клубов, которые могут постоянно тратить деньги.
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