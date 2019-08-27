Политика

Утро.ruУтро.ruПутин и Эрдоган показались на Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57. На фотоснимках видно, как первые лица государств заглядывают в кабину, в которой сидит пилот в куртке "Сухого".
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Путин предложил туркам полетать на Су-30СМ

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Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57

RT на русском27 августа в 10:31
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В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

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В затопленном Приморье ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину

Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
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Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

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Происшествия

В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
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Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы

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Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

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Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»

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Газета.Ru вчера в 23:59
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Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Технологии

Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Общество

Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
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Происшествия

С банковского счета москвича украли более трех миллионов рублей

Неизвестный похитил более трех миллионов рублей с банковского счета москвича, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Реконструкция насосной станции в Новосибирске, стена которой рухнула в среду, продолжится, но ее проект может быть скорректирован.
ТАСС вчера в 22:43
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара

По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.
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Россия получила от Индии аванс за С-400

Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
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«Русская аквакультура» восстановила бизнес после гибели рыбы

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Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
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Apple пообещала больше не записывать разговоры пользователей с Siri

Компания Apple признала, что прослушивание разговоров клиентов с голосовым помощником Siri нарушили их право на неприкосновенность частной жизни и извинилась.
Интерфакс вчера в 14:56
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве

По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

РБК вчера в 15:43
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Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
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Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

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Хирург исполнил танец после удаления опухоли яичника весом 25 кг

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