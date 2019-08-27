Политика
Утро.ruПутин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57. На фотоснимках видно, как первые лица государств заглядывают в кабину, в которой сидит пилот в куртке "Сухого".
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Политика
Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму
Lenta.ru 03:40
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия 27 августа в 11:26
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Здоровье
Озвучены 5 причин почаще пользоваться жевательной резинкой
Специалисты поведали о 5 причинах, почему жевательной резинкой стоит пользоваться чаще, об этом рассказывает «МедикФорум».
Аткарский уездЪ 03:29
Происшествия
В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:21
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
RT на русском 01:00
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Интерфакс - Россия 02:49
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Происшествия
С банковского счета москвича украли более трех миллионов рублей
Неизвестный похитил более трех миллионов рублей с банковского счета москвича, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Москва 24 02:16
Происшествия
В Новосибирске продолжится реконструкция обрушившейся насосной станции
Реконструкция насосной станции в Новосибирске, стена которой рухнула в среду, продолжится, но ее проект может быть скорректирован.
ТАСС вчера в 22:43
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:22
Транспорт
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Российская газета вчера в 10:21
Футбол
«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара
По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.
Газета.Ru вчера в 21:26
Политика
Россия получила от Индии аванс за С-400
Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
РИА Новости 03:22
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Гаджеты
Apple пообещала больше не записывать разговоры пользователей с Siri
Компания Apple признала, что прослушивание разговоров клиентов с голосовым помощником Siri нарушили их право на неприкосновенность частной жизни и извинилась.
Интерфакс вчера в 14:56
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28