Политика

Газета.RuГазета.RuПутин разрешил Эрдогану купить Су-57

По имеющейся информации, Эрдоган поинтересовался у Путина возможностью покупки самолета. Турецкий лидер напрямую спросил, можно ли купить Су-57, на что российский президент ответил положительно.
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Эрдоган спросил у Путина, можно ли купить Су-57

РИА Новости12:23

Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57

ТАСС09:14

Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57

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Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»

РБК09:06

Эрдоган спросил у Путина, летает ли Су-57

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
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Свободная Пресса 09:42
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В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
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RT на русском 05:53
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Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
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