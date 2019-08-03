Президент России Владимир Путин подписал закон «О национальной платежной системе», наделяющий Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Теперь регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение трансакций.

Общество Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Футбол «Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Армия и оружие Самолет США провел разведку у черноморского побережья России На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.

Политика Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Гаджеты ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).

Политика ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Лисицы Центральная избирательная комиссия России отказала в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Московской городской думы Константина Лисицы о его регистрации на выборах.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Политика Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.

Наука Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.

Политика Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.

Политика ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Происшествия На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.

Политика Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.

Футбол «Интер» попытается в последний раз подписать Лукаку Миланский "Интер" предпримет последнюю попытку в подписании нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Corierre dello Sera.

Политика Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Политика Зеленский предложил отменить визы с рядом стран Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим с некоторыми странами.

Происшествия Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.

Происшествия В Пекине 38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки газообразного хлора в бассейне, расположенном в районе Фаншань на юго-западе Пекина.