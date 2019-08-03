Экономика
Центробанк получил право ограничивать плату за эквайрингПарламентская газета 17:13
Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий Центробанк правом ограничивать размер платы за эквайринг и штрафовать за прекращение процессинга. Документ опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:48
Кино
Аниматор оригинального «Короля льва» раскритиковал ремейк
Издание HuffPost обратилось к 13 аниматорам и художникам, которые работали над мультфильмом «Король Лев» 1994 года, чтобы узнать их мнение о ремейке Джона Фавро, который Disney выпустил в 2019 году.
Обновлено в 07:50
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Политика
В США назвали сумму расходов на расследование Мюллера
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" стоило около 32 миллионов долларов, следует из документов, опубликованных американским минюстом в пятницу.
Обновлено в 21:55
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено в 09:21
Авто
Skoda в августе продлила скидки на свои автомобили
Обновлено вчера в 11:44
Космос
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос
Обновлено в 12:19
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено в 22:21
Технологии
Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты
Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».
Обновлено в 04:10
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Потрясенная оскорблениями зрителей в Ейске Толкалина ушла из Сети
Накануне актриса Любовь Толкалина фотографировала Азовское море и развлекалась вайндсерфингом в Ейске, где вечером 2 августа должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 22:31
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:03
Кино
В Выборге стартовал Фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Авторам картин фестиваль "Окно в Европу" даёт возможность получить столь важный фидбэк, понять, как публика воспринимает их произведения.
Обновлено в 07:14
Политика
Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине
Согласно информации ведомства, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) и другие экстремистские группы могут выбрать праздники или предшествующие им дни.
Обновлено в 12:43
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Политика
Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа
РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено в 19:14
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса
Обновлено в 09:33
Здоровье
Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты
1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.
Обновлено в 09:23
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Футбол
Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы
Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона.
Обновлено в 09:14