Политика

Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМДРИА Новости 12:05

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
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Владимир Путин
Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности.
— Владимир ПутинТАСС 11:50

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