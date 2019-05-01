Политика
Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениямТАСС 11:37
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Игры
В гонках Overpass физика будет важнее скорости
В отличие от обычных гоночных игр, в Overpass побеждают не те, кто смог выжать максимальную скорость, а те, кто справился со сложностями трассы.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Кино
Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»
"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Анапе спасли просидевшего четыре дня в колодце мужчину
Молодой человек просидел в колодце четыре дня и не смог самостоятельно выбраться.
Обновлено в 07:14
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика
Путин подписал закон о суверенном Рунете
Президент России Владимир Путин одобрил закон о суверенном Рунете.
Обновлено в 11:26
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы
Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Политика
Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Происшествия
При стрельбе в университете в Северной Каролине погибли два человека
Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе университета в американской Северной Каролине, сообщает телеканал WBTV.
Обновлено вчера в 19:15
Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23