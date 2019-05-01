Политика

Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениямТАСС 11:37

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин утвердил ратификацию Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям

Инфорос11:51

Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям

ТАСС11:37

Путин ратифицировал протокол к конвенции с Австрией против двойных налогов

ПРАЙМ11:11

Россия и Австрия смогут избегать двойного налогообложения

Российская газета11:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Игры

В гонках Overpass физика будет важнее скорости

В отличие от обычных гоночных игр, в Overpass побеждают не те, кто смог выжать максимальную скорость, а те, кто справился со сложностями трассы.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Кино

Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»

"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Общество

Зачем петербургские оппозиционеры устроили провокацию в праздник 1 Мая

Обновлено в 10:40
Происшествия

В Анапе спасли просидевшего четыре дня в колодце мужчину

Молодой человек просидел в колодце четыре дня и не смог самостоятельно выбраться.
Обновлено в 07:14
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика

Путин подписал закон о суверенном Рунете

Президент России Владимир Путин одобрил закон о суверенном Рунете.
Обновлено в 11:26
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Политика

Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Происшествия

При стрельбе в университете в Северной Каролине погибли два человека

Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе университета в американской Северной Каролине, сообщает телеканал WBTV.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В России задержали почти 80 участников первомайских демонстраций

Обновлено в 07:55
Авто

Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

Обновлено в 09:11
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Церковь отказала Петросяну в аннуляции венчания со Степаненко

Обновлено в 08:37
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное