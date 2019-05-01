Политика

Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениямТАСС вчера в 11:37

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
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Путин ратифицировал многостороннюю конвенцию противодействия выводу прибыли из-под налогов

ПРАЙМвчера в 12:06

Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям

ТАССвчера в 11:37

РФ ратифицировала Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям

Российская газетавчера в 12:37

Россия ратифицировала Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития по налоговым соглашениям

Эхо Москвы00:45

Путин утвердил ратификацию Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям

Инфоросвчера в 11:51
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Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
Обновлено вчера в 16:28
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Украинский минздрав назвал соцсети вредными для здоровья

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что социальные сети наносят вред здоровью.
Обновлено в 00:02
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

Выборы в местные органы власти пройдут в Англии и Северной Ирландии

Выборы в региональные органы власти пройдут в четверг в некоторых частях Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 17:14
Спорт

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 06:46
Авто

Японский пикап Toyota Tundra пробежал 1 609 344 км

Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 12:51
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Зеленский высказался о квартире жены в Крыму

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» продолжат карьеру в НХЛ

В своём микроблоге агент отметил, что хоккеисты попробуют свои силы в НХЛ. Речь идёт о Владимире Ткачёве и Антоне Бурдасове.
Обновлено в 01:15
Хоккей

Кубок Стэнли. «Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»

Обновлено в 00:20
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 06:02
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан

"По возникновении изменений относительно начала священного Рамадана Муфтият республики сообщит незамедлительно", - говорится в источнике.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Донбасс сегодня: силы ООС понесли катастрофические потери за год, у ВСУ появился новый противник

Украинские войска продолжают сбивать беспилотники ОБСЕ. Стали известны потери сил ООС за год после смены формата силовой операции.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини

Татьяна Навка удивила своих поклонников, выложив в социальной сети Instagram откровенное фото.
Обновлено в 01:22
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