Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело ГолуноваГазета.Ru вчера в 16:02

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предпочел не уточнять сроки рассмотрения Владимиром Путиным ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

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