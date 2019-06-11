Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело ГолуноваГазета.Ru вчера в 16:02
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Ходатайство будет рассмотрено своевременно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 15:17
с чего всё началось
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предпочел не уточнять сроки рассмотрения Владимиром Путиным ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.ТАССвчера в 15:04
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Глава МВД РФ ходатайствует об отставке двух генералов полиции в связи с делом Голунова
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Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Интерфаксвчера в 10:17
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